American Rapper Logic Investe 6 milioni di dollari in Bitcoin

Il rapper americano trentenne Sir Robert Bryson Hall II, alias Logic, si è unito ad una lista di celebrità che hanno investito nel mercato dei crittografi, in particolare Bitcoin. Logic ha indicato di aver acquistato 6 milioni di dollari di Bitcoin Compass il mese scorso. Il rapper ha rivelato attraverso un video Instagram che ha condiviso ieri. „I miei 6 milioni di dollari in Bitcoin il mese scorso. F**** it. YOLO. Sul serio“, ha detto nel video.

Per commemorare il suo ingresso nel mercato Bitcoin, la logica ha cambiato il suo nome Twitter da ‚Bobby Bathroom Break‘ a ‚Bobby Bitcoin‘. Con 2,4 milioni di seguaci di Twitter, l’ingresso nel mercato Bitcoin da parte di Logic influenzerà probabilmente una parte significativa dei suoi seguaci nei prossimi mesi.

Il timore di perdere la popolarità di cui si parla comunemente come FOMO è reale e può influenzare notevolmente gli investitori disinformati del mercato. Il rapper si comporta più come un ‚ambasciatore Bitcoin‘ per i suoi seguaci, vendendo così la notizia ai suoi seguaci. Gli investitori stanno ora acquistando la vendita di notizie con il fattore avidità al suo livello più alto dal 2018.

In particolare, con il Bitcoin che, secondo CoinGecko, negli ultimi 30 giorni è salito oltre il 53%, Logic ha già realizzato un profitto di milioni. Uno scambio così incredibile con il più grande asset digitale per capitalizzazione di mercato.

Prospettive di investimento Bitcoin

Bitcoin ha fornito un rifugio sicuro alla maggior parte degli investitori millenari che non hanno le conoscenze necessarie nel settore del mercato azionario. Inoltre, l’industria del cripto ha dimostrato di avere rendimenti migliori rispetto al mercato azionario a causa dell’alta volatilità in brevi periodi.

Secondo le metriche fornite da CoinGecko, Bitcoin ha raccolto circa il 124,3% nell’ultimo anno ed è ora in crescita del 17,4% e del 12,3% nelle ultime due settimane e sette giorni rispettivamente. Un’indagine condotta da CoinGecko indica che l’85% degli investitori Bitcoin sono soddisfatti della performance di mercato dell’asset.

Bitcoin ha una capitalizzazione di mercato di $338.815.182.690 con il suo volume di trading nelle ultime 24 ore a $28.336.137.915.

In particolare, ci sono 18.548.862 unità di Bitcoin in circolazione sul mercato globale

Gli investitori istituzionali e gli individui con un elevato patrimonio netto stanno trovando il mercato del bitcoin molto redditizio, specialmente durante la pandemia. Grayscale Investments, la più grande holding Bitcoin, ha recentemente indicato che il suo patrimonio totale in gestione ha superato i 10 miliardi di dollari con il suo fondo fiduciario Bitcoin che detiene oltre 500k unità.

Anche i gestori di hedge fund sono tra coloro che hanno scelto di acquistare bitcoin e altri asset cripto. Con il tempo, l’elevata domanda di Bitcoin in un mercato scarsamente rifornito la posizionerà alle stelle. Inoltre, il deprezzamento del dollaro statunitense ha spinto gli investitori a scegliere il mercato dei cripto, in particolare il Bitcoin a causa del suo basso tasso di inflazione.