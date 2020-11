Bitcoin Price Prepares for 60k BTC Options Expiry, The Largest Listted Trade

O preço do bitcoin permanece acima de $13k enquanto vê os primeiros sinais de desligamento sustentado dos estoques criados pelo fluxo de investimento fundamental.

Tendo se afastado do nível em que estava a apenas alguns centímetros da alta de 2019, a Bitcoin agora continua a negociar em torno de US$ 13.300. Hoje, oscilou entre $13.120 e $13.656, tentando se recuperar das perdas de quarta-feira.

Enquanto isso, a expiração considerável de pouco mais de 60 mil opções de bitcoin hoje poderia trazer algum movimento no mercado. O interesse aberto já subiu para a marca média de 5 bilhões de dólares, após o recente rally agressivo.

Enquanto as opções de compra permitem que seu detentor compre o ativo subjacente, aqui as opções de venda de bitcoin ao preço indicado permitem vendê-lo.

No momento em que foi escrito, o BTC/USD tem negociado a US$ 13.342, um aumento de 1,60%, enquanto administra US$ 2,58 bilhões em volume de negociação diária.

Por enquanto, o BTC ainda está negociando no verde, enquanto a maioria dos 40 principais ativos de criptografia ainda estão sofrendo perdas. De fato, o Bitcoin é o maior ganho no último mês, com 23,75% no verde.

O mercado de ações também não é muito diferente, o que está levando aos primeiros sinais de comportamento de desacoplamento entre o BTC e as ações.

Ela se baseia na NVTP, que se aproxima da avaliação do BTC com a velocidade orgânica do investidor na cadeia de bloqueio.

„Comprar de um afluxo de novos usuários fornece suporte de preço impedindo que especuladores negociem a correlação para baixo“, disse o analista da cadeia Willy Woo.

Em vez de movimento de preços, este é um desacoplamento sustentado criado pelo fluxo de investimento fundamental. Como tal, se as ações continuam a subir, „a noção de desacoplamento não é tão importante“. E se as ações caírem, „a Bitcoin alimentada por sua grande curva s de adoção, engolindo cada vez mais capital, apresentará propriedades de refúgio seguro perfeitamente boas“.