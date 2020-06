BITCOIN VOR DEM FOMC UPDATE: EIN ANSTIEG AUF $10K IST WAHRSCHEINLICH

Bitcoin handelt ahnungslos vor der zweitägigen Sitzung des Federal Open Market Committee, die am Dienstag beginnt.

Die Krypto-Währung versuchte während der Nachtsitzung am Montag eine Kurserholung in Richtung 10.000 $, fiel aber aufgrund von Gewinnmitnahmen zurück.

Analysten erwarten, dass die US-Notenbank die Zinssätze nahe Null halten und gleichzeitig ihr offenes Konjunkturprogramm fortsetzen wird.

Das könnte dazu beitragen, dass Bitcoin Era seine zinsbullische Tendenz langfristig beibehält, wobei ein Schlusskurs von über 10.000 $ im Juni 2020 wahrscheinlich ist.

Bitcoin versuchte am Montag, nachdem der S&P 500 all seine Jahresverluste wieder wettgemacht hatte, eine Rallye in Richtung seines kritischen technischen Widerstandsniveaus nahe 10.000 Dollar zu starten.

Aber der Aufwärtsbewegung der Kryptowährung ging kurz vor dem Erreichen von 9.900 $ die Puste aus. Tageshändler nutzten den überraschenden Aufwärtstrend, um kurzfristige Gewinne zu erzielen und ließen Bitcoin vor Dienstag Mitternacht auf bis zu $ 9.567 abstürzen. Im weiteren Verlauf des Intraday-Handels erholte sich das Papier, tendierte jedoch innerhalb einer engen Seitwärtsspanne flach.

Das Pump-and-Dump-Verfahren von Bitcoin lehnte sich an eine teilweise ähnliche Bewegung bei den US-Aktien an. Der Vergleichsindex S&P 500 machte einen Sprung um 38,46 Punkte oder 1,8 Prozent, um für das Jahr positiv zu werden. Zu einem Zeitpunkt im März 2020 lag der Index mehr als 30 Prozent unter seinem historischen Höchststand. Jetzt liegt er um 0,05 Prozent im grünen Bereich.

Nichtsdestotrotz sahen die an den S&P 500 gebundenen Futures vor der New Yorker Eröffnungsglocke am Dienstag stabil aus. Sie deuteten an, die 0,16 Prozent unter Null zu eröffnen und erreichten damit eine erratische Parität mit den Stimmungen auf dem Bitcoin-Markt.

FOMC-AKTUALISIERUNG

Top-Analysten glauben, dass die US-Aktien aufgrund eines besser als erwarteten Beschäftigungsberichts und der Wiedereröffnung der Wirtschaft nach einer pandemiebedingten Abschottung steigen. In der Zwischenzeit hat die offene Konjunkturpolitik der Federal Reserve auch dazu beigetragen, dass die Aktien, wie auch Bitcoin, von ihren Tiefstständen Mitte März wieder zulegen konnten.

Aber der Grund, warum der S&P 500 und Bitcoin am Dienstag ins Stocken geraten sind, ist die zweitägige Sitzung des Federal Open Market Committee, die am Dienstag beginnt. Investoren warten darauf, dass der Fed-Vorsitzende Jerome Powell am Mittwoch seine Grundsatzerklärung abgibt, wobei einige Analysten darauf hinweisen, dass er das Konjunkturprogramm unverändert beibehalten würde.

„Der Ausschuss wird sich wahrscheinlich auf die erfolgreiche Umsetzung ihrer bereits angekündigten Kreditfazilitäten konzentrieren und die Diskussionen über die längerfristigen Aussichten für den Kauf von Vermögenswerten und die Zukunftsprognosen fortsetzen“, sagte der Nomura-Ökonom Lewis Alexander in einer Investorennotiz.

AUSWIRKUNG AUF BITCOIN

Die Fed hält an ihren Leitzinsen zwischen 0 und 0,25 Prozent fest, um die Kreditvergabe in einer sich erholenden US-Wirtschaft anzukurbeln. Außerdem hat sie ein aggressives Programm zur quantitativen Lockerung eingeleitet, das über ihre derzeitige Obergrenze von 7 Billionen Dollar hinaus ausgeweitet werden kann.

Mr. Powells Fokus auf die Beibehaltung dieser Politik könnte den US-Dollar abwerten und Investoren erlauben, sich weiter in die Risikomärkte zu bewegen. Ein Teil dieses Geldes könnte Bitcoin erreichen, wenn Investoren auf der Suche nach besser verzinslichen Vermögenswerten als Absicherung gegen einen überkauften US-Aktienmarkt sind.

Infolgedessen könnte die Krypto-Währung kleine negative Anpassungen erfahren, wenn der S&P 500 aufgrund seiner erratischen Korrelation niedriger korrigiert. Aber ein Halten über 8.600-9.000 $ könnte sie den 10.000 $-Widerstand erneut testen lassen.