BTC Bullrun recente é apenas um começo, ETH mostra força

Ao longo das últimas semanas, os altcoins têm apresentado fortes ganhos, enquanto o preço do Bitcoin e o do Ethereum foram ambos apanhados dentro de uma longa consolidação.

Esta consolidação foi perpetuada pelos comerciantes que transferiram o seu capital do BTC e ETH em favor de moedas mais pequenas e voláteis.

Ontem, no entanto, as duas maiores moedas criptocópicas registraram enormes oscilações que vieram de repente, com o preço do Bitcoin atingindo máximos de US $ 9.600, enquanto o preço do Ethereum subiu para US $ 270.

Este impulso levou o analista criptográfico Pentosh a sugerir que altcoins não será capaz de postar ações positivas de preços enquanto os preços de Bitcoin e a tendência do Ethereum subiram.

Em um tweet de ontem, ele explicou que acredita que a altcoins verá seus pares de negociação BTC mergulharem em valor enquanto a maior moeda criptográfica do mundo sobe para $10.500.

Preço do bitcoin sobe para além dos $9.500

O criptograma principal está começando a mostrar sinais de quebrar seu feitiço de volatilidade extremamente baixa depois de ter saltado acima dos $9.500 nas negociações de ontem. Este aumento repentino aumentou a probabilidade de BTC testar $10.000 nas próximas sessões.

No entanto, ele ainda tem que quebrar o limite superior de sua gama de negociação macro, que se situa em US $ 10 mil. No momento em que escrevemos, o BTC está negociando um pouco mais baixo, ao seu preço atual de $9523.

Quanto ao preço do BTC no curto prazo, os analistas estão especulando que $9.600 é um nível chave para se manter de olho.

O analista TheCryptoCactus até mesmo sugeriu que um fechamento semanal acima desse nível seria ideal para abastecer um pouco mais de vantagem. Ele afirmou:

„O mercado parece realmente forte na minha opinião, mas para uma transparência total, este nível de $9600 tem de ser invertido no fecho semanal se queremos mesmo continuar mais alto…“

Intervalo de Acumulação de Quebra de Etéreo de Vários Anos

Nas negociações de ontem, o preço do ETH teve um forte impulso maior que lhe permitiu romper o limite superior de sua gama de negociação macro entre $230 e $250.

Isso permitiu que a moeda criptográfica ajustasse completamente sua curva técnica, já que os analistas estão agora observando que o ETH pode estar pronto para empurrar significativamente mais alto nos próximos dias e semanas.

No momento de escrever, o Ethereum está sendo negociado marginalmente ao seu preço atual de $271,8. O altcoin do topo subiu tão alto quanto $270 ontem, antes de encontrar alguma resistência significativa a este nível.

Isto sugere que $270 é o nível de resistência crucial que os compradores devem superar se quiserem iniciar qualquer nova tendência de alta nos próximos dias.

Enquanto falava sobre o significado desta última recuperação, o analista Pentosh explicou que o preço do ETH agora quebrou acima de vários níveis chave e acaba de formar o seu primeiro alto desde a queda da Quinta-Feira Negra em meados de março.