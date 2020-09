DE LAATSTE KEER DAT DE BITCOIN DIT SIGNAAL VORMDE, STEEG HET MET 2500 DOLLAR…

Bitcoin is tot stilstand gekomen na het tweemaal testen van $11.000, waardoor het niet meer boven dat pivotale niveau uitkomt.

De munt wordt nu verhandeld op $10.950 vanaf het moment dat dit artikel wordt geschreven, iets onder dat pivotale niveau.

De Bitcoin Trader blijft op de middellange termijn in een bullish staat, waarbij één analist wijst op een cruciaal bullish vervolgsignaal.

Het signaal werd voor het laatst gezien voorafgaand aan de $2.500 rally van het midden van $9.000 tot $12.000 in de tijdspanne van ongeveer een week.

Het herhalen van de geschiedenis zal betekenen dat BTC op de rand staat van een opmerkelijke move higiher.

BITCOIN VORMT EEN CENTRAAL BULLISH REVERSAL SIGNAAL…

Een cryptohandelaar heeft onlangs vastgesteld dat ach van Bitcoin’s RSI bullish channel breekt in het afgelopen jaar heeft geresulteerd in een sterke voortzetting van de trend.

Hij deelde de onderstaande grafiek, die laat zien dat de laatste keer dat Bitcoin’s RSI er zo uitzag als nu, de munt in ongeveer een week tijd met $2.500 is gestegen.

Als de geschiedenis zich herhaalt, betekent dit dat BTC op het punt staat om een opmerkelijke zet te doen.

Grafiek van de prijsactie van BTC sinds het begin van het jaar met analyse door crypto chartist CrypotHamster (@Cryptohamsterio op Twitter).

Het is de moeite waard om op te merken dat deze zelfde analist op korte termijn bearish is. Dit doet echter niets af aan de bovenstaande analyse, die suggereert dat Bitcoin zich in het midden van een middellange-termijnbreuk bevindt.

De reden waarom deze analist bearish is op een korte termijn is dat er een aantal signalen op de korte termijn grafiek van Bitcoin zijn die suggereren dat er een correctie op handen is. Enkele van deze redenen zijn de volgende:

Bitcoin heeft een Tom Demark Sequential „9“ op zijn daggrafiek gevormd, wat een bearish reversal suggereert.

BTC heeft $11.000 bevestigd als een weerstand door een lont boven dat niveau te vormen en zich er dan niet boven te houden.

Er vormen zich verborgen bearish divergenties tussen de recente prijsactie van Bitcoin en twee indicatoren: de Stochastische RSI en de Fisher Transform. Beide indicatoren zijn trendindicatoren.

ON-CHAIN ANALYTICS ZIJN HET EENS

On-chain analytics zijn het eens met het sentiment van de bovengenoemde handelaar dat Bitcoin verwikkeld is in een ommekeer op de middellange termijn.

Willy Woo, een prominente on-chain analist, schreef vorige week het volgende over de vooruitzichten van BTC:

„Een andere impuls van muntwisseling is voltooid, de volgende koerswijziging in de komende weken is waarschijnlijk opwaarts. Het is zeer onwaarschijnlijk dat we vanaf hier een catastrofale prijsdumping zullen zien. Over het geheel genomen verwacht ik geen megadump, enige kans op kleinere zweepzagen in de korte tijdsspanne, de weerstand wankelt. Geen slecht moment om binnen te komen als je een spotbelegger bent, gezien het grotere bereik van de macro. Er is genoeg koopondersteuning onder de 10k, dit is een koop de dip scenario.“

Macro update:

Een andere impuls van munten wisselen van handen is voltooid, de volgende richtingsverandering in de komende weken is waarschijnlijk naar boven. Het is zeer onwaarschijnlijk dat we vanaf hier een catastrofale prijsdumping zullen zien. pic.twitter.com/FzEanBl0zk

– Willy Woo (@woonomic) 14 september 2020

Zijn analyse suggereert dat wanneer er een verschuiving plaatsvindt in het momentum van de waarde van de Bitcoin die op de keten wordt overgedragen, er een trendbreuk plaatsvindt.

Van wat we weten, was de recente piek in de transacties op de keten waarschijnlijk dat het bedrijf MicroStrategy meer dan 17.000 BTC kocht in een over-the-counter transactie.