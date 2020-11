Investidor de Valor Lendário: Bitcoin’s ‚Staying Power Gets Better Every Day‘ (Permanecer no poder melhora a cada dia)

Na sexta-feira (6 de novembro), o lendário investidor americano de valor William H. Miller III disse, durante uma entrevista, que o „poder de permanência de Bitcoin melhora a cada dia“.

Miller é o fundador, presidente e diretor de investimentos da empresa de investimentos Miller Value Partners, assim como o gerente de carteira dos fundos mútuos „Opportunity Equity“ e „Income Strategy“.

Antes de fundar a Miller Value Partners, Bill Miller e Ernie Kiehne fundaram a Legg Mason Capital Management, e trabalharam como gerentes de carteira do Legg Mason Capital Management Value Trust desde sua criação em 1982.

É importante ressaltar que a Miller não é sua gestora média de fundos.

Como a CNBC observou em junho de 2018, a série de 15 anos da Miller (até 2005) de derrotas ao S&P 500 ainda é uma referência que nenhum gestor ativo pode tocar“.

Miller fez seus comentários sobre Bitcoin durante uma entrevista com a CNBC na sexta-feira.

De acordo com um relatório da Business Insider, depois de dizer que a Bitcoin tem sido „a classe de ativos com melhor desempenho“ nos últimos períodos de um ano, cinco anos e dez anos, Miller disse:

„A história da Bitcoin é muito fácil… é oferta e demanda… A oferta da Bitcoin está crescendo em torno de 2,5% ao ano, e a demanda está crescendo mais rápido que isso e vai haver um número fixo deles“.

Embora Miller reconheça a volatilidade dos preços da Bitcoin, ele acredita que as chances de seu preço chegar a zero são muito menores hoje em dia:

„Tem sido muito volátil, mas acho que neste momento o poder se mantém melhor a cada dia“. Acho que os riscos de Bitcoin chegar a zero são muito menores do que jamais foram“.

Miller prosseguiu, dizendo:

„Acho que cada grande banco, cada grande banco de investimento, cada grande empresa com alto patrimônio líquido vai eventualmente ter alguma exposição ao Bitcoin ou como é, que é ouro ou algum tipo de mercadoria“.

Também vale a pena ver o que Miller disse em julho sobre o Bitcoin em um episódio do podcast „FutureProof“, onde Miller teve uma discussão – moderada por Jonathan Braunstein – com Mike Novogratz, fundador e CEO do banco de investimento criptográfico Galaxy Digital, que visava responder à pergunta „Quando é o momento certo para comprar o Bitcoin?

Braunstein iniciou a conversa perguntando a Miller quando ele entrou em Bitcoin pela primeira vez.

Miller respondeu:

„Eu me envolvi na Bitcoin… por volta de 2013. Acho que ele estava negociando por volta de 200 dólares, que foi onde comecei a comprá-lo, e depois subiu – e continua na memória – para cerca de $1100 ou $1200 e depois… voltou a cair para $200 novamente em 2014.

„E comecei a comprá-lo novamente, e assim comprei-o provavelmente até cerca de 500 dólares… meu custo médio é de cerca de 300 dólares“.

O moderador queria então saber por que Miller achava que aqueles eram os momentos certos para comprar Bitcoin.

Miller respondeu:

„Bem, Bitcoin tem sido, como você deve saber, um executor extraordinário. Nós o chamamos de „ouro digital“. Estamos em moedas criptográficas basicamente desde que saiu, e por isso cheguei a ele relativamente tarde em comparação com quando saiu pela primeira vez…

„Mas meu pensamento então era que era uma experiência tecnológica realmente interessante e porque a natureza do que estava tentando fazer, tinha muitas maneiras diferentes de vencer e minha opinião era que se se tornasse um sistema de pagamento, se se tornasse um bem não relacionado, qualquer uma dessas coisas, muito menos todas elas, levaria a um movimento muito dramático no preço subjacente.

„E isso também foi ajudado pelo fato de estar limitado a 21 milhões de bitcoins, ser descentralizado e não poder ser adulterado ou rebaixado.

„Portanto, minha opinião era de que a distribuição havia um enorme enviesado direito e com qualquer coisa só se pode perder cem por cento do que se investiu…“.

„Eu poderia ganhar cem vezes mais do que o meu dinheiro. Poderia ganhar mil vezes, talvez mais do que isso, e só posso perder, sabe, cem por cento“.

„Então, eu o fiz como uma experiência tecnológica, e para me dar um interesse enraizado nele e ainda não vendi nenhum Bitcoin“.

Então, depois de Novogratz ter explicado porque ele acreditava que agora era o momento certo para os investidores apostarem no Bitcoin, Miller foi perguntado se este indded era o momento certo para comprar o Bitcoin.

Miller disse:

„Absolutamente… de onde eu venho nisto é que, para a maioria dos ativos que você compra, especialmente que seus AC [consultores financeiros] estão colocando nas contas dos clientes, quanto mais eles sobem de preço, menos valor há para ser extraído dele, e mais arriscado se torna.

„Bitcoin in está na posição incomum de ser quase exatamente o oposto disso“. Era muito arriscado quando estava negociando a um dólar ou cinco dólares ou dez dólares“.

„Acho que poderia ter desaparecido facilmente, mas ao preço atual nos altos nove mil, com todo o dinheiro do empreendimento que entrou nele, com o que Mike disse [sobre] o interesse institucional, com alguns dos grandes jogadores de que ele falou… se interessando, acho que chegou ao estágio agora mesmo, onde na verdade é muito mais seguro do que nunca.

„O ponto dois é que se você não o tem, então qualquer momento é o momento certo para tê-lo…

„Com Bitcoin, o que eu acho interessante é que não vejo porque uma FA não aconselharia todos os seus clientes a colocar um por cento de seus ativos líquidos em Bitcoin…

„Acho que se você colocar 1%, terá muito pouco risco de qualquer dano à sua condição financeira, mas o potencial de aumentar drasticamente isso, e vou terminar dizendo, o que Ray Dalio acredita, que é que vamos ter uma nova mudança de paradigma na macro posição global global, e isso pode incluir ou pode desencadear um aumento significativo do ouro…

„Minha opinião é que em qualquer ambiente onde o ouro trabalha, Bitcoin funciona muito melhor do que o ouro porque é infinitamente divisível, pode ser enviado praticamente sem custo e tem outras características que o ouro não tem…

„Nos anos 70 e início dos anos 80, as pessoas falavam em colocar 5% de seus ativos em ouro porque é uma cobertura, é como uma apólice de seguro caso a inflação volte como nos anos 70, e eu diria que se isso é uma coisa sensata, então certamente que ter um ou dois por cento de seus ativos em Bitcoin faz muito sentido aqui“.