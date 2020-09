L’opérateur BitMEX accorde 40000 $ au développeur Bitcoin Calvin Kim

100x Group, la société mère restructurée basée aux Seychelles pour BitMEX, a annoncé l’achèvement d’une série de subventions avec une subvention d’un an de 40000 $ à un autre développeur Bitcoin nommé Calvin Kim pour ses efforts de recherche en vue du développement du protocole Bitcoin.

L’annonce confirme le chercheur Calvin Kim en tant qu’acteur critique de la sortie initiale de l’Utreexo sur testnet, qui a été annoncée le mois dernier tout en donnant des crédits d’inventaire à Tadge Dryja , le cerveau derrière la solution Lightning Network.

Depuis 2019, Kim travaille dur sur le projet Utreexo en vue d’améliorer l’évolutivité de la couche de base de Bitcoin en implémentant le code Utreexo.

Quel est le modèle Utreexo?

La sortie de transaction non dépensée (UTXO), également connue sous le nom d’Utreexo, est un numérateur basé sur le hachage conçu pour compresser la sortie de transaction non dépensée dans une taille d’espace minimale de moins de 1 Ko, ce qui est considérablement petit tout en conservant les enregistrements de sécurité des transactions intacts.

Utreexo met en avant les solutions d’évolutivité puisque la taille de la preuve n’accélère qu’à un rythme soutenu, à mesure que la taille de l’ensemble de transactions sous-jacent augmente. En outre, l’Utreexo permet aux propriétaires de fonds de suivre eux-mêmes leurs fonds non dépensés tout en ayant la preuve que le fonds existe et seront ensuite tenus de fournir la preuve du fonds inutilisé lorsqu’ils les dépenseront.

Commentant l‘ annonce , Tadge Dryja a déclaré:

«C’est formidable que 100x finance non seulement la recherche et le développement de Bitcoin, mais fournit également un soutien aux nouveaux arrivants dans l’écosystème open source Bitcoin. À la DCI, nous sommes impatients de travailler avec Calvin pour améliorer l’évolutivité et la sécurité de Bitcoin, et faire de Bitcoin la meilleure monnaie numérique possible»

Cette année seulement, 100x Group a accordé des subventions au mérite à plusieurs développeurs Bitcoin d’une valeur de 615000 $ dans l’espoir de reprendre une autre série du programme dans le courant de 2021.

Le mois dernier, la société a accordé une subvention de 50000 dollars à Jeremy Rubin , un développeur Bitcoin Core, tout en accordant à Amiti Uttarwar 150000 dollars en collaboration avec OKCoin Exchange en juin.