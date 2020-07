Paxful bereikt de $4.6B Mijlpaal in P2P Bitcoin Trading Volume

Peer-to-peer Bitcoin-handelsplatform Paxful heeft de drempel van $4,6 miljard aan handelsvolume overschreden toen het bedrijf zijn vijfde jaar inging.

Peer-to-peer Bitcoin Method (BTC) marktplaats Paxful kondigde op 14 juli aan dat zijn platform getuige is geweest van een nieuwe stijging in het handelsvolume, waarbij het 4,6 miljard dollar aan handelsvolume raakte en meer dan 4,5 miljoen portemonnee-registraties bereikte.

Paxful voorspelt ook nog eens twee miljoen extra gebruikers tegen het einde van 2020, aangezien het bedrijf zijn 5e verjaardag ingaat.

Opkomende markten spelen een grote rol

Ray Youseff, de CEO van Paxful, merkte op dat opkomende markten in ontwikkelingslanden een belangrijke factor zijn in de recente groei van het platform.

Hij zei: „Als je kijkt naar onze gegevens, in Afrika, Nigeria, Ghana en Kenia leiden in termen van volume dit jaar. Komend in vierde, en verrassend genoeg een breakout land dat we hebben gezien is Kameroen waar we $5M USD in volume hebben (YTD 2020).“

Youseff zei dat Paxful een aanzienlijke opleving heeft gezien in de Indiase crypto markt sinds 2019, met een handelsvolume dat met 883% is toegenomen van 2,2 miljoen dollar tot 22,1 miljoen dollar in 2020.

COVID-19 effecten in P2P crypto handelsactiviteit

De CEO verklaarde ook dat de wereldwijde coronaviruspandemie enig effect heeft gehad op de groei van het platform. Beleggers zijn meer geïnteresseerd geraakt in niet-traditionele activa om hun vermogen te beschermen nu COVID-19-gerelateerde sluitingen de wereldwijde markten op hun kop hebben gezet.

Hij zei: „In termen van de COVID-19 pandemie, terwijl het gebruik van cryptocurrencies op ons platform en meer specifiek de interesse in een niet-traditionele monetaire activa heeft beïnvloed, zijn wij van mening dat de voortdurende groei meer een gevolg is van de financiële ongelijkheid die de wereld blijft teisteren“.

Cointelegraph rapporteerde op 11 juni dat de P2P Bitcoin handelsactiviteit in de Verenigde Staten in de week van 7 juni naar een nieuw hoogtepunt steeg.