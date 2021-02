88% aller BTC-Überweisungen sind zu hohe Transaktionsgebühren

Dreieinhalb Jahre nach der Aktivierung von SegWit ist die Einführung des platzsparenden Transaktionsformats noch lange nicht ideal.

Laut einer Analyse von Mark „Murch“ Erhardt von Chaincode Labs zahlen 88% aller Bitcoin-Transaktionseingaben höhere Gebühren als erforderlich

Erhardt stützt seine Schlussfolgerung auf Daten, die zeigen, dass nur 12% der Transaktionseingaben das SegWit-Format verwenden, das weniger kostenintensiv ist als Transaktionen mit Legacy-Eingaben.

Erhardt glaubt, dass die Abhängigkeit von alten Transaktionsgebühren die Bitcoin-Blöcke kleiner hält, als sie sonst sein könnten, was zu einem scheinbar wachsenden Rückstand an unbestätigten Transaktionen beiträgt.

Ein verstopfter Bitcoin-Mempool mit Transaktionen im Wert von 107 Blöcken an einem Punkt gestern erinnert daran, dass es möglich ist, Gebühren zu sparen, indem weniger kostspielige Transaktionen erstellt werden. Der einfachste Weg, dies zu tun, besteht laut Erhardt darin, SegWit für alle zukünftigen Transaktionen einzusetzen.

Erhardt wies darauf hin , dass ein Wechsel von Legacy- zu dateneffizienten SegWit-Transaktionen erforderlich ist, um das Aufblähen der Blockchain zu minimieren:

„Je länger weniger effiziente Ausgabeformate vorherrschen, desto mehr zukünftige Blockspace-Schulden akkumulieren wir.“

Erhardt ist der Ansicht, dass die Integration von SegWit in wichtige Brieftaschen-Bereitstellungsdienste längst überfällig ist und zu unnötigem Aufblähen von Mempools und Blockchain beiträgt. „Es ist fast 3,5 Jahre her, seit SegWit aktiviert wurde“, bemerkte er am Ende eines Threads über den Status des Mempools.

„Ab wann ist es akzeptabel, Brieftaschen in Betracht zu ziehen, die nicht veraltet an native SegWit-Adressen gesendet werden können?“

Erhardt war jahrelang als Entwickler von Kryptowährungs-Wallets beschäftigt, bevor er 2020 bei Chaincode Labs eingestellt wurde. Er ist Spezialist für UTXO-Management für kommerzielle Bitcoin-Wallets und hilft ihnen auf vielfältige Weise, Geld bei geschäftlichen Transaktions- und Wartungskosten zu sparen.

SegWit-Transaktionen machen derzeit ungefähr 51% aller Bitcoin-Transaktionen aus. Eine Statistik, deren Größe wahrscheinlich zunimmt, da kommerzielle Geldbörsenanbieter einer steigenden Nachfrage nach Unterstützung für SegWit-Adressen ausgesetzt sind.

Die geschätzte Mindestgebühr für die Aufnahme in den nächsten Block beträgt derzeit 149 Sat / Byte, was einer Gebühr von 14,97 USD zu einem Preis von 44.870 USD pro BTC entspricht.