Chainlink styrker Polkadot gennem RioDeFi Oracle-integration

Crypto-verdens førende oracle-løsning integreres med sin førende interoperabilitetsblockchain. RioDeFi, den decentrale finansieringsblokchain, der er forbundet med Polkadot, har afsløret, at Chainlinks prisorakler skal levere markedsdata på tværs af sit netværk. Aftalen betyder, at projekter, der bygger på RioDeFi, inklusive MANTRA DAO, vil være i stand til at få adgang til decentrale og manipulationssikre prisfeeds.

RioDeFi passerer endnu en milepæl

Integrationen af ​​Chainlink-orakler ses i stigende grad som bevis for en blockchains modenhed; en overgangsritual, som alle nye netværk skal passere for at blive taget alvorligt. RioDeFi har ikke indgået et samarbejde med Chainlink for at markere et andet emne på køreplanen eller for at bøje, det skal bemærkes: der er mere praktiske overvejelser i spil.

Orakler er kernen i intelligent kryptonetværksdesign. De giver et middel til forespørgsel på data til handlinger, der forekommer offchain, det være sig på et andet kryptonetværk eller i den virkelige verden. Chainlink er synonymt med denne service, og dens decentrale orakler bruges af flere kryptoprojekter end nogen anden.

Dens mest populære produkt er dets prisfeeds, som vil blive integreret i hele RioDeFi-økosystemet inklusive dets mobile tegnebog, udveksling og betaling dApp. Orakler skal udføre en kritisk rolle og videresende hurtigt og præcist prisoplysninger, såsom prisen på BTC / USD. Afgørende for dette skal disse oplysninger være modstandsdygtige over for manipulation for at forhindre udnyttelse af ondsindede aktører. Falske priser kan gøre det muligt for sofistikerede angribere at drage fordel af arbitrage, ofte ved hjælp af flash-lån til at erhverve den nødvendige kapital til at gennemføre udnyttelsen.

RioDeFi byder Chainlink-partnerskab velkommen

”Evnen til at levere data fra omverdenen til smarte kontrakter på en tillidsfuld måde bliver en grundfjeld for blockchain-industrien og defi,” sagde RioDeFi-administrerende direktør James Anderson. „Vi er glade for at integrere Chainlink for at give vores udviklere sikre og pålidelige prisdata med stærk markedsdækning, hvilket i sidste ende muliggør oprettelsen af ​​en hel række finansielle applikationer, som man kan stole på for at udløse bevægelsen af ​​store mængder onchain-værdi.“

Selvom partnerskabet er en større aftale for RioDeFi, end det er for Chainlink, er det et arrangement, der vil fungere til fordel for begge parter, hvilket giver sidstnævnte større eksponering for Polkadot og dets interoperable serie af faldskærme. Fordelene, som RioDeFi får ved at få adgang til Chainlinks prisfeeds, blev kortfattet forklaret af Daniel Kochis, leder af Chainlink Business Development: “Ved at bruge tidstestede oracle-netværk, der allerede er i produktion, kan RioDeFi’s økosystem fokusere på at opbygge næste generations defi dApps uden at skulle bruge tid og ressourcer samt påtage sig den yderligere risiko ved at tilvejebringe deres egen oracle-infrastruktur eller bruge uprøvede alternativer. ”

Første handel, derefter spil

Oprindeligt vil Chainlinks prisfeeds blive brugt i den pakke af dApps, som RioDeFi har skabt selv: RioPay, RioWallet og RioExchange. Da tredjepartsudviklere opfordres til at bygge videre på RioDeFi, er antallet af dApps imidlertid kun indstillet til at vokse. I første omgang vil den primære brugssag for Chainlink’s orakler være til handelsformål, såsom at få prisoplysninger, når du bytter tokens ved hjælp af en DEX eller AMM. Der er dog planer for at udvikle spilapplikationer på RioDeFi, hvor evnen til at forespørge om en pålidelig oracle-løsning vil vise sig at være værdifuld.

Andre brugssager, både for RioDeFi og for Chainlinks orakler, inkluderer forudsigelsesmarkeder, en rute, som Matic Network i øjeblikket følger med hjælp fra Chainlink. Da RioDeFi-økosystemet udvides, forventes det, at yderligere Chainlink-produkter vil blive integreret, hvilket giver en pålidelig mekanisme til at indhente data fra en række virkelige og onchain-begivenheder.