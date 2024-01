Immediate Thorenext Erfahrungen und Test – CFDs und echte Kryptos

1. Was ist Immediate Thorenext?

Immediate Thorenext ist eine Online-Handelsplattform, die es den Benutzern ermöglicht, mit Kryptowährungen zu handeln. Die Plattform bietet sowohl den Handel mit CFDs (Contract for Difference) als auch den Handel mit echten Kryptowährungen an. CFDs sind Derivate, die es den Benutzern ermöglichen, auf den Preis einer Kryptowährung zu spekulieren, ohne diese tatsächlich zu besitzen. Im Gegensatz dazu ermöglicht der Handel mit echten Kryptowährungen den Benutzern den Kauf und Verkauf von physischen Coins.

Unterschiede zwischen CFDs und echten Kryptowährungen

Der Handel mit CFDs auf Kryptowährungen bietet einige Vorteile gegenüber dem Handel mit echten Kryptos. Zum einen ermöglicht der Handel mit CFDs den Benutzern den Handel mit Hebelwirkung, was bedeutet, dass sie nur einen Bruchteil des tatsächlichen Wertes der Kryptowährung investieren müssen. Dies ermöglicht es den Benutzern, potenziell höhere Gewinne zu erzielen, birgt jedoch auch ein höheres Risiko. Darüber hinaus ermöglicht der Handel mit CFDs den Benutzern den Handel sowohl in aufsteigenden als auch in absteigenden Märkten, da sie sowohl auf steigende als auch auf fallende Preise spekulieren können. Beim Handel mit echten Kryptowährungen können die Benutzer nur dann Gewinne erzielen, wenn der Preis steigt.

2. Wie funktioniert Immediate Thorenext?

Funktionsweise von Immediate Thorenext

Immediate Thorenext ermöglicht es den Benutzern, auf einer benutzerfreundlichen und intuitiven Plattform mit Kryptowährungen zu handeln. Die Plattform bietet eine breite Palette von Kryptowährungen zum Handel an, darunter Bitcoin, Ethereum, Ripple und viele andere. Die Benutzer können entweder mit CFDs auf Kryptowährungen handeln oder echte Kryptowährungen kaufen und verkaufen.

Handel mit CFDs auf Kryptowährungen

Beim Handel mit CFDs auf Kryptowährungen spekulieren die Benutzer auf den Preis der Kryptowährung, ohne diese tatsächlich zu besitzen. Die Benutzer können entweder auf steigende Preise (Long-Position) oder auf fallende Preise (Short-Position) spekulieren. Wenn der Benutzer eine Long-Position eröffnet und der Preis der Kryptowährung steigt, erzielt er einen Gewinn. Wenn der Preis jedoch fällt, erleidet der Benutzer einen Verlust. Bei Short-Positionen ist es genau umgekehrt.

Der Handel mit CFDs auf Kryptowährungen bietet den Benutzern die Möglichkeit, sowohl in aufsteigenden als auch in absteigenden Märkten zu handeln und potenziell hohe Gewinne zu erzielen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Handel mit CFDs auch mit einem höheren Risiko verbunden ist, da die Verluste sowohl den ursprünglichen Einsatz als auch den Hebelbetrag umfassen können.

3. Anmeldung bei Immediate Thorenext

Schritte zur Anmeldung bei Immediate Thorenext

Die Anmeldung bei Immediate Thorenext ist einfach und unkompliziert. Folgen Sie einfach den unten stehenden Schritten:

Besuchen Sie die Immediate Thorenext-Website und klicken Sie auf "Registrieren". Geben Sie Ihre persönlichen Daten, einschließlich Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer, ein. Erstellen Sie ein sicheres Passwort für Ihr Konto. Akzeptieren Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und klicken Sie auf "Registrieren". Überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse, indem Sie auf den Bestätigungslink klicken, den Sie per E-Mail erhalten haben.

Verifizierungsprozess bei Immediate Thorenext

Nach der Anmeldung müssen Sie Ihren Account bei Immediate Thorenext verifizieren, um Ihre Identität zu bestätigen und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu gewährleisten. Folgen Sie einfach den Anweisungen auf der Plattform, um den Verifizierungsprozess abzuschließen. In der Regel werden Sie aufgefordert, eine Kopie Ihres Ausweises, wie zum Beispiel einen Reisepass oder einen Führerschein, hochzuladen. Dies ist eine Standardprozedur, die von den meisten seriösen Handelsplattformen durchgeführt wird und dazu dient, Geldwäsche und Betrug zu verhindern.

4. Einzahlung und Auszahlung bei Immediate Thorenext

Zahlungsmethoden bei Immediate Thorenext

Immediate Thorenext bietet verschiedene Zahlungsmethoden für Einzahlungen und Auszahlungen an, um den Benutzern maximale Flexibilität zu bieten. Zu den akzeptierten Zahlungsmethoden gehören Kredit- und Debitkarten, Banküberweisungen und E-Wallets wie Skrill und Neteller. Die genauen verfügbaren Zahlungsmethoden können je nach Standort variieren.

Schritte zur Einzahlung und Auszahlung von Geldern

Um Geld auf Ihr Immediate Thorenext-Konto einzuzahlen, folgen Sie einfach den unten stehenden Schritten:

Melden Sie sich bei Ihrem Immediate Thorenext-Konto an. Klicken Sie auf "Einzahlung" und wählen Sie die gewünschte Zahlungsmethode aus. Geben Sie den Betrag ein, den Sie einzahlen möchten, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Zahlung abzuschließen.

Um Geld von Ihrem Immediate Thorenext-Konto abzuheben, gehen Sie wie folgt vor:

Melden Sie sich bei Ihrem Immediate Thorenext-Konto an. Klicken Sie auf "Auszahlung" und wählen Sie die gewünschte Zahlungsmethode aus. Geben Sie den Betrag ein, den Sie abheben möchten, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Auszahlung abzuschließen.

Bitte beachten Sie, dass für Einzahlungen und Auszahlungen möglicherweise Gebühren anfallen können. Diese Gebühren variieren je nach Zahlungsmethode und können auf der Immediate Thorenext-Website eingesehen werden.

5. Handel mit CFDs bei Immediate Thorenext

Auswahl der verfügbaren Kryptowährungen

Immediate Thorenext bietet eine breite Palette von Kryptowährungen zum Handel an. Zu den verfügbaren Kryptowährungen gehören Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash und viele andere. Die genaue Auswahl der Kryptowährungen kann je nach Standort variieren.

Platzierung von Trades und Orders

Der Handel mit CFDs bei Immediate Thorenext ist einfach und benutzerfreundlich. Die Benutzer können entweder manuell Trades platzieren oder automatisierte Orders verwenden, um ihre Trades zu verwalten.

Um einen Trade manuell zu platzieren, folgen Sie einfach den unten stehenden Schritten:

Wählen Sie die gewünschte Kryptowährung aus der Liste der verfügbaren Assets aus. Geben Sie den Betrag ein, den Sie handeln möchten, und wählen Sie die gewünschte Hebelwirkung. Wählen Sie die gewünschte Richtung des Trades (Long oder Short). Klicken Sie auf "Trade eröffnen", um den Trade abzuschließen.

Um eine automatisierte Order zu platzieren, folgen Sie einfach den unten stehenden Schritten:

Wählen Sie die gewünschte Kryptowährung aus der Liste der verfügbaren Assets aus. Geben Sie den Betrag ein, den Sie handeln möchten, und wählen Sie die gewünschte Hebelwirkung. Wählen Sie die gewünschte Art der Order, z.B. Stop-Loss oder Take-Profit. Geben Sie den gewünschten Preis oder das gewünschte Niveau für die Order ein. Klicken Sie auf "Order platzieren", um die Order abzuschließen.

Bitte beachten Sie, dass der Handel mit CFDs ein hohes Risiko birgt und nicht für alle Benutzer geeignet ist. Es ist wichtig, dass Sie sich über die Risiken des CFD-Handels im Klaren sind und nur mit Geldern handeln, die Sie sich leisten können zu verlier