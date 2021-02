Myndigheder til at regulere et af verdens største Bitcoin-markeder

To nigerianske tilsynsorganer, Central Bank of Nigeria (CBN) og Securities and Exchange Commission (SEC), har aftalt at gennemføre forskning for at regulere og styre sektorens blomstrende Bitcoin- og kryptomarked.

En mulighed for Nigeria

I henhold til en rapport om den lokale afsætning Premium Times tog de to organer beslutningen på et foredrag, der blev afholdt den sidste weekend. Nigeria rangerer blandt verdens største Bitcoin Era – og kryptomarkeder efter brug, med en betydelig del af dets borgere, der angiveligt bruger aktivet som en butik af værdi og overførsel i stedet for deres lokale fiat.

Timi Agama, markedsleder hos SEC, sagde, at det næsten 2 billioner store kryptokurrencymarked ikke kunne ignoreres (markedsdækningen er siden faldet med 500 milliarder dollars). Han sagde, at Nigeria ville forblive „statisk“, mens verden „bevæger sig fremad“, hvis landet ikke regulerede sektoren.

”Der er mange investeringer, der bevæger sig ind på kryptokurrencymarkedet, og tendensen er, at det vil reducere antallet af investeringer på aktiemarkedet,” sagde Agama og sagde, at en robust lovgivningsmæssig struktur ville hjælpe med at undgå de forskellige udfordringer, som vedtagelse af kryptokurrency står over for omkring verdenen.

Han tilføjede, at et sådant skridt derudover også ville hjælpe med at tiltrække udenlandske investeringer til det lokale kryptomarked.

”Et marked, der har mulighed for ICO’er, derivater, er ikke et marked, vi kan ignorere,” sagde han.

SEC-lederen bemærkede, at regulatorer skal samarbejde og analysere for at skabe et niveau, hvor nigerianere og internationale investorer, der satser på den langsigtede vækst i kryptokurver, forbliver „behagelige og glade.“

Han tilføjede dog, at SEC ikke ville tillade nogen bedragerisk praksis, der lette hvidvaskning af penge – en bekymring, som kryptomarkedet er berygtet for.

Sagen for Bitcoin

Kommentarerne kommer på bagsiden af ​​Nigerias stærke vækst og vedtagelse af Bitcoin og andre kryptokurver i de seneste måneder. Landet er verdens næststørste Bitcoin-marked med hensyn til reelle mængder og forbrug, en nylig rapport fra peer-to-peer exchange Paxful havde fundet (rapporten var baseret på Paxfuls egne handelsvolumener).

Paxful sagde, at nigerianere udgjorde en fjerdedel af sin kundebase med over 1,3 millioner registrerede konti.

”De bruger for det meste platformen til peer-to-peer- og arbitragehandel,” bemærkede Nena Nwachukwu, en regional manager hos firmaet.

Han tilføjede, at pengeoverførsler var en anden vigtig brugssag, især da de var billigere at bruge sammenlignet med centraliserede fiat-alternativer. Med regulatorer på deres side ser fremtiden lys ud for Nigerias unge, kryptokjære befolkning.